Юрген Клопп — первый тренер, вышедший в финал Кубка лиги, Кубка Англии и ЛЧ в одном сезоне
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп стал первым тренером, вышедшим в финал Кубка лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов в одном сезоне.
Кроме того, мерсисайдцы под руководством немецкого специалиста ведут чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге, занимая второе место в турнирной таблице. «Ливерпуль» имеет шанс оформить так называемый квадрупл – выиграть 4 трофея за сезон.
Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0, в ответном мерсисайдцы победили со счётом 3:2. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
Новость по теме«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и вышел в финал Лиги чемпионов
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