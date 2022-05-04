«Ливерпуль» в 10-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 (3:2). По сумме двух встреч (2:0; 3:2) команда Юргена Клоппа вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».



Команда из Мерсисайда в 10-й раз в истории вышла в финал Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. «Ливерпуль» шесть раз выигрывал турнир: в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 и в 2019 годах. В трёх случаях мерсисайдцы терпели поражения: в 1985, 2007 и в 2018 годах.



Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.

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