Клопп прокомментировал волевую победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп прокомментировал волевую победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом». После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч.

«Когда я увидел наши первые движения во втором тайме, я знал, что мы можем изменить ситуацию, но мы всё ещё должны были забить! Это было грандиозно, действительно что-то особенное. Мы знали, что было не так в первом тайме. Важно то, как отреагировали ребята. В жизни всегда важно, как вы реагируете, когда дела идут не так, как вам хочется. Мы просто не были достаточно гибкими в первом тайме. «Вильярреалу» респект. Стадион, команда, тренер — просто невероятно, что они устроили. На нас оказывали давление, но мы вообще не играли в футбол. Мы должны были начать играть в футбол, и, когда мы сломали линии, мы вернулись в игру и забили голы», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

По итогам двухматчевого противостояния «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов.