«Рома» может приобрести одноклубника Алексея Миранчука

Итальянская «Рома» может приобрести форварда «Аталанты» Луиса Мурьеля, сообщает Football Italia.



По информации источника, клуб из Бергамо может устроить предложение в размере € 20 млн за 31-летнего колумбийского форварда. Команды уже приступили к переговорам. Соглашение Мурьеля с «Аталантой» истекает в июне 2023 года. Рыночная стоимость колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в € 22 млн. Нападающий выступает за «Аталанту» с 2019 года, перейдя из испанской «Севильи».



В текущем сезоне Мурьель сыграл за клуб из Бергамо в 37 матчах во всех турнирах, забив 13 голов, а также отдав 7 голевых передач.



После 35 матчей «Аталанта» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 56 очков. «Рома» (35) находится на 5-й позиции, набрав 59 баллов.

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