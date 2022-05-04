Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» может приобрести одноклубника Алексея Миранчука

«Рома» может приобрести одноклубника Алексея Миранчука
Комментарии

Итальянская «Рома» может приобрести форварда «Аталанты» Луиса Мурьеля, сообщает Football Italia.

По информации источника, клуб из Бергамо может устроить предложение в размере € 20 млн за 31-летнего колумбийского форварда. Команды уже приступили к переговорам. Соглашение Мурьеля с «Аталантой» истекает в июне 2023 года. Рыночная стоимость колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в € 22 млн. Нападающий выступает за «Аталанту» с 2019 года, перейдя из испанской «Севильи».

В текущем сезоне Мурьель сыграл за клуб из Бергамо в 37 матчах во всех турнирах, забив 13 голов, а также отдав 7 голевых передач.

После 35 матчей «Аталанта» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 56 очков. «Рома» (35) находится на 5-й позиции, набрав 59 баллов.

Новость по теме
Луис Мурьель повторил рекорд Серии А, забив 25 мячей после выхода на замену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022