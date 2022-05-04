Юрген Клопп рассказал, о чём говорил с футболистами в перерыве матча с «Вильярреалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, о чём говорил с игроками во время перерыва в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«В перерыве я сказал ребятам, что во втором тайме они должны сыграть лучше, чем в первом. Я попросил своих помощников найти пример того, что мы сделали правильно в первом тайме, но они не смогли этого сделать. Тогда я сказал ребятам, что они должны искать свободные зоны, играть более гибко и перестать дарить мяч их игрокам, которые использовали персональную опеку», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матча. В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».