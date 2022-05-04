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Оуэн считает, что «Ливерпуль» заслужил победу над «Вильярреалом»

Оуэн считает, что «Ливерпуль» заслужил победу над «Вильярреалом»
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился эмоциями после победы англичан в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА над «Реалом» (3:2).

«Ливерпуль» это заслужил. Команда показала свой класс. Мне бы очень хотелось знать, что сказал Юрген Клопп в перерыве. Второй тайм сложился совсем иначе», — приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.

После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч. В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».

Эмери убрал Клоппа за тайм, а потом сдался. «Ливерпуль» в Испании был ничтожным и великим Эмери убрал Клоппа за тайм, а потом сдался. «Ливерпуль» в Испании был ничтожным и великим
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