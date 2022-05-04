Оуэн считает, что «Ливерпуль» заслужил победу над «Вильярреалом»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился эмоциями после победы англичан в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА над «Реалом» (3:2).



«Ливерпуль» это заслужил. Команда показала свой класс. Мне бы очень хотелось знать, что сказал Юрген Клопп в перерыве. Второй тайм сложился совсем иначе», — приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.



После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч. В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».