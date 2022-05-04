Невилл: матч «Реал» — «Ман Сити» — это боксёрский поединок века в супертяжёлом весе

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».



«Это чудовищная игра для «Сити» в середине недели. Матч «Реал» — «Манчестер Сити» — это событие. На прошлой неделе команды уже встречались, но ответный матч — это боксёрский поединок века в супертяжёлом весе.



«Реал» несколько раз совершал камбэки в нынешнем розыгрыше турнира. Думаю, это то, чего Гвардиола будет бояться больше всего. Как бы хорошо ни играл «Манчестер Сити», перед ними предстанет опасный зверь, который не знает, что такое сдаваться. «Манчестер Сити» должен провести игру всей своей жизни на «Сантьяго Бернабеу». Этот матч окажет на команду огромное влияние», — приводит слова Невилла Sky Sports.