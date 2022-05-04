Кавани хочет остаться в Европе в случае ухода из «Манчестер Юнайтед»
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Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани пока что не рассматривает в качестве продолжения игровой карьеры возвращение в Латинскую Америку. Агент нападающего Вальтер Гульельмон сообщил, что футболист хочет продолжить играть за одну из европейских команд.
«Приоритетом является продолжение выступлений в Европе», — приводит слова Вальтера Гульельмона Ovación Digital.
При этом агент нападающего не исключил возможности того, что Эдинсон Кавани поиграет в Южной Америке в следующем сезоне.
Нынешний контракт Эдинсона Кавани истекает 30 июня этого года.
В текущем сезоне 35-летний уругвайский форвард провел 17 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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