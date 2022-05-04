Маттиас Гинтер станет игроком «Фрайбурга»

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиас Гинтер, который покинет клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2021/2022, станет игроком «Фрайбурга», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, сделка уже согласована. 28-летний футболист отверг предложения «Астон Виллы», «Баварии», а также ряда итальянских клубов и в ближайшее время подпишет контракт.



Напомним, Гинтер стал игроком мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2017 году. Ранее немецкий защитник уже выступал за «Фрайбург», а также за дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Германии Гинтер — чемпион мира (2014) и обладатель Кубка конфедераций (2017).

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