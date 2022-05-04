Баженов считает, что результат «Спартака» в Кубке станет определяющим для работы Ваноли

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о работе главного тренера клуба Паоло Ваноли.
«Я не знаю, насколько точная информация о кандидатурах на замену Ваноли. Это очень важно для меня, потому что всегда будут манипуляции у команд с большими амбициями, которые плохо идут в чемпионате. Мне трудно что-то говорить. Я за то, чтобы дали Ваноли поработать.
Если «Спартак» не выиграет Кубок? Тогда вопросов будет всё больше и больше. Они уже возникают. «Спартак» бросает то в жар, то в холод. Если бы не борьба за Кубок, то было бы всё не очень хорошо. Поэтому результат в Кубке будет определённой индульгенцией для работы в следующем сезоне. Если победы там не будет, можно допустить, что руководство может принимать какие-то меры», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 4 мая 2022
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