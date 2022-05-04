Экс-президент «Локо»: с «Краснодаром» будет безбашенный футбол, команды непредсказуемы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал об ожиданиях от перенесённого матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».



«Обе команды сейчас непредсказуемы. Составы сильно поменялись. У «Краснодара» все легионеры уехали, а у «Локомотива» много новичков. Поэтому сыгранности нет. Обе команды играют в бесшабашный футбол. Я думаю, что будет много моментов и матч получится результативным. На мой взгляд, «Локомотив» смотрится предпочтительнее. Железнодорожники должны сегодня побеждать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 4 мая, состоится перенесённый матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.