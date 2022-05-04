Александр Мостовой: какой смысл Федотову идти в «Спартак»? Его «Сочи» выступает лучше

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении в клуб главного тренера «Сочи» Владимира Федотова.
«Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака». Другое дело, что «Спартак» — это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак». А «Сочи» сейчас на третьем-четвёртом месте, но кто знает, что будет через два-три года», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Подопечные Владимира Федотова в 27-м туре разгромили «Рубин» (6:0) и теперь замыкают тройку лидеров. «Спартак» (34) после победы дома над «Крыльями» остался на 10-м месте и по дополнительным показателям уступает «Ростову».
- 4 мая 2022
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