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Медведев — о титулах: цель «Зенита» выиграть следующий чемпионат, а не обогнать «Спартак»

Медведев — о титулах: цель «Зенита» выиграть следующий чемпионат, а не обогнать «Спартак»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях санкт-петербургского клуба на будущее.

«Есть ли цель повторить и превзойти чемпионскую серию «Спартака»? Такие случаи единичны. «Бавария» 10 раз подряд выигрывала, «Ювентус», по-моему, восемь или девять раз подряд побеждал. За такие сроки меняются даже поколения футболистов.

Дело не в том, чтобы обогнать «Спартак», задача просто выиграть следующий чемпионат, и потом будет год 100-летия клуба — это особая цель. Есть и молодые футболисты в основном составе, и те ребята, которые на подходе, в том числе воспитанники нашей академии», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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