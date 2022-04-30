Гендиректор «Зенита» Медведев: автопродление контракта Семака? Вопрос решённый

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после чемпионского матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:1) высказался о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

«Автопродление контракта Семака? Вопрос решённый», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».