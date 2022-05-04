Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле
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Болельщики московского ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в апреле. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Голкипер набрал 58% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял российский полузащитник Егор Ушаков. На третьем месте расположился защитник Марио Фернандес.
Стоит отметить, что Акинфеев также признавался лучшим футболистом ЦСКА по итогам октября, ноября и декабря.
Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 47 очками в турнирной таблице РПЛ после 27 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 61 очко в 27 турах. «Динамо» (52) находится на втором месте в национальном первенстве.
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