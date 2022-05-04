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Лам — о сезоне «Баварии»: в 1/4 финала ЛЧ можно проиграть, но не 7-й команде Ла Лиги

Лам — о сезоне «Баварии»: в 1/4 финала ЛЧ можно проиграть, но не 7-й команде Ла Лиги
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Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам оценил текущий сезон мюнхенского клуба.

«Когда ты становишься чемпионом, завоёвываешь титул, это очень даже хорошо.

Но все мы знаем, что этого недостаточно в долгосрочной перспективе, особенно если ты берёшь лишь один трофей и вылетаешь из Кубка Германии во втором раунде. И в четвертьфинале Лиги чемпионов можно проиграть, но не седьмой команде Ла Лиги.

Но тут я ничего нового не скажу. Всем это понятно, и все знают, на что претендует «Бавария», — приводит слова Лама Sky Sports.

Лам за период своей карьеры в «Баварии» выиграл восемь чемпионских титулов Бундеслиги. Бывший капитан сборной Германии и чемпион мира 2014 года в настоящее время является главой оргкомитета чемпионата Европы 2024 года в Германии.

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