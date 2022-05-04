Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за рекордные € 8,5 млн

Футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны продали на аукционе за рекордные £ 7,14 млн (около € 8,5 млн), сообщает CITY A.M.



По информации источника, на продажу была выставлена футболка аргентинца с матча 1/4 финала чемпионата мира 1986 года со сборной Англии (2:1). В той игре Марадона оформил дубль, забив один из мячей рукой, который позже получил название «рука бога». Стартовая цена футболки составляла € 4,98 млн.



Последние 35 лет футболка принадлежала экс-хавбеку сборной Англии Стиву Ходжу. Он обменялся майками с Марадоной после матча. Отмечается, что продажа футболки Марадоны стала рекордной сделкой в истории спортивной атрибутики.



На ЧМ-1986 победу одержала национальная команда Аргентины. Диего Марадона был признан лучшим игроком турнира. 25 ноября 2020 года бывший футболист скончался от остановки сердца. Ему было 60 лет.