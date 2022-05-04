У «Локомотива» 9 красных карточек в текущем розыгрыше РПЛ — больше всех в лиге

После матча с «Краснодаром» игроки «Локомотива» остаются лидерами чемпионата России по количеству удалений.



В матче московского клуба с «быками» в перенесённом 19-м туре Российской Премьер-Лиги красная карточка была показана полузащитнику Константину Марадишвили. Теперь у железнодорожников 9 удалений в этом сезоне – больше всех в лиге.

Примечательно, что в матче 25-го тура чемпионата России с «Сочи» «Локомотив» также остался в меньшинстве после нарушения форварда Яна Кухты. В предыдущий раз у железнодорожников было больше удалений за чемпионат в сезоне 2010 года (10).

Московский «Локомотив» набрал 41 очко и располагается на 6-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».