Булыкин: «Локо» не приложил максимальных усилий для победы над «Краснодаром»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча перенесённого 19-го тура РПЛ, в котором железнодорожники играли в гостях с «Краснодаром». «Быки» одержали победу со счётом 1:0.

«Ожидал, что «Локомотив» будет поагрессивнее. Красные карточки повлияли на ход игры, но «Краснодар» оказался чуть удачнее, и шикарно пробил Черников. Что касается правильности удалений, то судьи лучше разберутся по красным карточкам. Однако то, что они влияют на ход игры — это точно.



Повторюсь, ожидал от «Локомотива» более агрессивной игры. Но нет свежести у игроков «Локомотива». Не знаю, с чем это связано. «Локомотив» не приложил максимальных усилий для победы в этом матче», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.