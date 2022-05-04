Тренер «Локомотива» Хапов: сегодня выиграл «Краснодар» — он больше хотел победить

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал поражение в игре с «Краснодаром» (0:1).

«Тяжело говорить после проигрыша. Сегодня выиграла команда, которая больше хотела победить. Противник был яростнее, сразу выходил на поле мотивированным. «Краснодар» выиграл почти все единоборства, хорошо двигался во всех зонах. Это их заслуженная победа», — передаёт слова Хапова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».



«Краснодар» набрал 45 очков в 26 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (41) — на 6-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».