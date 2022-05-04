Тренер «Краснодара» Сторожук: мы вместе с игроками потихоньку взбираемся в гору вместе

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу над «Локомотивом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Игра проходила под нашим контролем. У нас было очень много моментов, у противника был один хороший момент в первом тайме. К сожалению, не удалось всё реализовать. Наверное, где-то не хватило везения, где-то опыта. Матч можно занести в актив. Первый матч, где заметно то, над чем мы упорно трудимся. Можно заметить, как мы уже лучше понимаем друг друга.

Упорная работа уже сейчас даёт свои плоды. Вижу, как ребята стараются и набираются опыта из матча в матч. Хочу поблагодарить всю команду за их старание и самоотдачу. В конце игры вышли совсем молодые игроки, но никакого большого пожара не было. Небольшая суматоха, хаос в концовке, это нормально. Я вижу в каждом этот блеск в глазах, как они совершенствуются, мы потихоньку взбираемся в гору все вместе. Думаю, будем скоро выглядеть более уверенно на поле.



Что касается красной карточки Черникова, я, если честно, отвернулся, ещё не успели разобраться в этом моменте. Такой курьёзный эпизод, я сразу выскочил на поле. Верховая борьба, как судья сказал, было касание локтем. Не хочу комментировать по горячим следам. Черников провёл качественный матч, спасибо ему за это. Как я всегда говорю: лучше так, чем равнодушно проводить время на поле», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.