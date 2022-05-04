Защитник «МС» Лапорт толкнул хавбека «Реала» Модрича в лицо, а затем симулировал падение

Сегодня, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Манчестер Сити».
На 8-й минуте игроки «сливочных» и «горожан» устроили стычку. Защитник «Ман Сити» Эмерик Лапорт толкнул полузащитника «Реала» Луку Модрича в лицо, а затем симулировал падение после отмашки хорвата. После инцидента арбитр показал обоим игрокам по жёлтой карточке.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити».
Игру обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Даниэле Орсато. Помогают ему Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Давиде Масса.
В первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» на своём поле со счётом 4:3. Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико» Мадрид (1:0, 0:0), а «Реал» Мадрид оказался сильнее «Челси» (3:1, 2:3).
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