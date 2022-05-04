Сенников прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал поражение железнодорожников в матче перенесённого 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).
«Очень напряжённая получилась встреча, эмоциональная: игроки явно были настроены на борьбу, равнодушных не было. Полагаю, что многое определило удаление Марадишвили в самом начале второго тайма. Ошибка партнёра у собственных ворот привела к красной карточке и оказала влияние на ход всего матча.
Вскоре после этого, кстати, благодаря замене — на поле вышел Карпукас, у «Локо» стало больше порядка в центре. Такого игрока до этого не хватало, думаю, Артёма стоило выпустить с самого начала, мячи ведь кто-то должен отбирать. При этом «Локомотив» мог даже выиграть: вспомните, перед голом «Краснодара» у гостей был прекрасный момент, когда к воротам соперников убегал Изидор, но ему чуть-чуть не хватило, чтобы правильно поставить корпус», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 мая 2022
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