Бека-Бека: удаление осложнило игру «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал поражение в игре 19-го тура с «Краснодаром» (0:1).
«Думаю, нас очень сильно подвела ошибка, которую мы допустили и получили красную карточку. Это осложнило нам задачу, нам не удавалось сохранять долго мяч, также допускали ошибки в защите. Что касается нашей атаки, то у нас не было достаточно голевых шансов. Мы сами пропустили гол, который не каждый день забивают.
Мы в таблицу сейчас часто не смотрим, у нас осталось три игры, максимальная задача — выиграть три матча и как можно выше подняться в таблице. К «Краснодару» отношусь с уважением, знаем, что у них много игроков ушло, но мы понимали, что будет сложный матч. Это был достойный соперник, это меня не удивляет, и нам не хватило ряда ингредиентов для победы», — цитирует игрока ТАСС.
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