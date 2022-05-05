Линекер — об игре «Реал» — «МС»: вот почему футбол так хорош. Не знаешь, что будет дальше

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».



«Вот почему этот вид спорта чертовски хорош. Никогда не знаешь, что будет дальше. Просто представьте, что вам может не нравиться футбол», — написал Линекер в соцсетях.



В матче «Реал» — «Манчестер Сити» заканчивается дополнительное время. «Сливочные» ведут со счётом 3:1.



Игру обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Даниэле Орсато. Помогают ему Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Давиде Масса.



В первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» на своём поле со счётом 4:3. Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико» Мадрид (1:0, 0:0), а «Реал» Мадрид оказался сильнее «Челси» (3:1, 2:3).