«Эта команда – чёртова шутка». Кроос высказался о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов

32-летний немецкий хавбек «Реала» Тони Кроос отреагировал на выход мадридского клуба в финал Лиги чемпионов после прохода английского «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 д.в.) в полуфинальной стадии турнира.
«Эта команда – чёртова шутка», — гласит подпись Крооса к опубликованному командному снимку «Реала» в одной из социальных сетей.
Напомним, по ходу ответного полуфинального матча «Реал» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.
В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ливерпулем». Решающий матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция).
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