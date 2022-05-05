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Чёрная магия — единственное объяснение победы мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, видео

Чёрная магия — единственное объяснение побед «Реала». Серьёзно, как это вообще возможно?
Григорий Телингатер
Магия – единственное объяснение побед «Реала»
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Такое выходит за рамки тактики.

Просто вспомните, как всё происходило. Первым соперником «Реала» в плей-офф ЛЧ был «ПСЖ». Команда Анчелотти была явно хуже (намного) французов в трёх таймах, но всё решил фантастический четвёртый. Удивительный матч. Тогда казалось, что круче уже не будет.

В 1/4 финала «Реал» тоже поиздевался над соперником. «Челси» проиграл в Лондоне – 1:3, но затем «Реал» подарил сопернику интригу. И не просто интригу. Лондонцы повели в ответном матче в три мяча (и вышли вперёд по сумме двух матчей – 4:3). Однако «Реал» забил парочку и в последний момент прошёл дальше. Тогда казалось, что это в последний момент.

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Ну и теперь «Сити». Команда, которую многие называли сильнейшей в мире по состоянию на 2022 год. На дистанции Гвардиола действительно уделывает всех. Однако взять Лигу чемпионов с «Сити» каждый раз не получается – вот уже шестой сезон. Для этого соперника «Реал» выбрал самое изощрённое наказание.

«Сити» смог повести в два гола по сумме матчей. Матч уже действительно заканчивался, но 90-я и 91-я минуты… Разве так бывает? Чтобы уничтожать настолько волевым образом не одного соперника, а всех в плей-офф. Ощущение, будто «Реал» продал душу.

Вот как это делает Бензема? Он в этом сезоне Лиги чемпионов забил 15 голов при 5,81 ожидаемых гола (xG). К нему реально надо приставлять персонального защитника и плотно опекать, даже если он сидит на скамейке.

«Реал» выдал такой зубодробительный футбол с тренером, которого экстренно выдернули из, прости господи, «Эвертона». Понятно, что у Анчелотти огромное имя, но какие-либо трофеи он брал последний раз в 2017-м. Сейчас это кажется удивительным – масштаб фигуры явно не для команд вроде «Наполи» или «Эвертона». Впечатляет даже реакция тренера. Он спокойно воспринимает голы, будто что-то знает. Просто спокойно указывает на глаза.

Карло Анчелотти

Карло Анчелотти

Фото: David Ramos/Getty Images

Всё это можно объяснить только чёрной магией. Звучит как бред. Да и является бредом. Но конкретно одной ночью это кажется самым логичным объяснением. Упущенные моменты Грилиша и Фернандиньо сразу выстраиваются в один ряд. Такое не объяснить тактикой.

В «Реале» регулярно говорят о своей магии. Эти высказывания звучали и раньше, и сейчас. Её чувствует даже главный эксперт всей Руси.

Хотя конкретно в этот вечер магия зашкаливала. Нет, ну серьёзно, 90-я и 91-я минуты!!! Возможно, это был тот случай, когда сошлись магия «Реала» и антимагия «Сити». Вы же помните, что агент Дмитрий Селюк проклял Пепа Гвардиолу после их конфликта? Говорил, что к этому были привлечены африканские шаманы.

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Сразу после вылета «Сити» от «Реала» мои коллеги по «Чемпионату» позвонили Селюку. Он лишь ещё раз это подтвердил:

Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюк
футбольный агент

«Ещё в 2018 году, когда Яя уходил, я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов. Я не шаман, конечно. Это они знают, как это делается. Но хочу сказать: когда на последней минуте 1:0 выигрываешь, а потом пускаешь два – можно задуматься. Я много лет работаю с африканцами. Я очень хорошо знаю африканцев, а они – меня. Поэтому с нами шутить не надо».

Сегодня Пеп проиграл свою 11-ю Лигу чемпионов подряд.

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