Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок»

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок»
Комментарии

Владимир Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию, сообщает пресс-служба клуба. Он занимал эту должность с декабря 2021 года. О назначении нового генерального директора клуб объявит в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей либо на нейтральном стадионе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причиной может стать поведение Владимира Габулова после матча с «Уфой». Он вошёл в судейскую, где на повышенных тонах поговорил с арбитром. Данное действие отмечено в протоколе делегата матча.

Напомним, последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года он объявил об уходе из команды.

Новость по теме
«Химки» рискуют сыграть со «Спартаком» без зрителей из-за захода Габулова в судейскую
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022