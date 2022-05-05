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Исполняющим обязанности гендиректора «Химок» будет один из заместителей Габулова

Исполняющим обязанности гендиректора «Химок» будет один из заместителей Габулова
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, кто займёт пост генерального директора клуба.

«Для нас сейчас ответственная часть сезона. Исполняющим обязанности будет назначен один из заместителей. В ближайшие две-три недели нужно будет подобрать сильного человека, чтобы не оставить клуб без своего голоса в Премьер-Лиге, без финансово-хозяйственной деятельности.

Анохин и Поляцкин могут вернуться в «Химки»? Мы сейчас никаких фамилий не рассматриваем, так как по Габулову — это решение нескольких часов. Будем думать и смотреть», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года специалист объявил об уходе из команды.

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