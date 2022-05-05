Исполняющим обязанности гендиректора «Химок» будет один из заместителей Габулова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, кто займёт пост генерального директора клуба.
«Для нас сейчас ответственная часть сезона. Исполняющим обязанности будет назначен один из заместителей. В ближайшие две-три недели нужно будет подобрать сильного человека, чтобы не оставить клуб без своего голоса в Премьер-Лиге, без финансово-хозяйственной деятельности.
Анохин и Поляцкин могут вернуться в «Химки»? Мы сейчас никаких фамилий не рассматриваем, так как по Габулову — это решение нескольких часов. Будем думать и смотреть», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года специалист объявил об уходе из команды.
- 5 мая 2022
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