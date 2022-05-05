«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала ЛЕ

Стали известны стартовые составы шотландского «Рейнджерс» и немецкого «РБ Лейпциг» на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг».



«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Угелумба, Баришич, Джек, Ландстрем, Камара, Райт, Арибо, Кент.



«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерман, Орбан, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Хенрихс, Ольмо, Нкунку, Поульсен.



Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.

Обслужит встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Соареш Диаш. Ему будут помогать ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – словак Иван Кружляк.