«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: Нкунку сократил преимущество хозяев

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) во втором полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 «Рейнджерс» принимает «РБ Лейпциг».
На 71-й минуте преимущество «Рейнджерс» сократил полузащитник «быков» Кристофер Нкунку, голевой пас отдал Анхелиньо.
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник Джеймс Тавернье, ему ассистировал Райан Кент. На 24-й минуте преимущество шотландцев удвоил полузащитник Глен Камара.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг».
Обслуживает встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Соареш Диаш. Ему помогают ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – словак Иван Кружляк.
Напомним, в четвертьфинале «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победил португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.
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