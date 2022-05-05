Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: Нкунку сократил преимущество хозяев

«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: Нкунку сократил преимущество хозяев
Комментарии

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) во втором полуфинальном матче Лиги Европы сезона-2021/2022 «Рейнджерс» принимает «РБ Лейпциг».

На 71-й минуте преимущество «Рейнджерс» сократил полузащитник «быков» Кристофер Нкунку, голевой пас отдал Анхелиньо.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник Джеймс Тавернье, ему ассистировал Райан Кент. На 24-й минуте преимущество шотландцев удвоил полузащитник Глен Камара.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг».

Обслуживает встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Соареш Диаш. Ему помогают ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – словак Иван Кружляк.

Напомним, в четвертьфинале «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победил португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022