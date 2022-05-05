«Фейеноорд» вышел в финал Лиги конференций

Сегодня, 5 мая, состоялся ответный полуфинальный матч Лиги конференций между французским «Марселем» и нидерландским «Фейеноордом». Встреча прошла на стадионе «Велодром». Сильнейшего команды не выявили — 0:0.



В составе нидерландцев жёлтую карточку получили Гус Тиль, Маркос Сенеси и Тирелл Маласиа, а у французов «горчичники» получили Амин Арит и Бубакар Камара.



Первый матч между «Марселем» и «Фейеноордом» завершился со счётом 3:2 в пользу нидерландской команды. Таким образом, нидерландцы вышли в финал турнира.



В первой игре счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте отличился нападающий нидерландской команды Сирил Дессерс, ему ассистировал Луис Синистерра. Через две минуты Синистерра удвоил преимущество хозяев, голевой пас отдал Рейсс Нелсон.



На 28-й минуте форвард «Марселя» Амаду Бамба Дьенг сократил преимущество «Фейеноорда», результативную передачу оформил Седрик Бакамбу. На 40-й минуте полузащитник гостей Жерсон сравнял счёт. На 46-й минуте Дессерс оформил дубль.