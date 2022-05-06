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Фанаты «Айнтрахта» выбежали на поле после победы над «Вест Хэмом»

Фанаты «Айнтрахта» выбежали на поле после победы над «Вест Хэмом»
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Вчера, 5 мая, проходил ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, сильнее оказались хозяева — 1:0.

Сразу после финального свистка тысячи фанатов «Айнтрахта» прорвались на поле. Их команда сыграет в финале еврокубка впервые с 1980 года.

На 26-й минуте единственный гол забил колумбийский нападающий франкфуртцев Рафаэль Борре после паса Ансгара Кнауффа. За девять минут до взятия ворот защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл был удалён с поля. Благодаря этой победе «Айнтрахт» вышел в финал Лиги Европы.

Первый матч между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом» завершился со счётом 2:1 в пользу немецкой команды. Напомним, в четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны», а «Вест Хэм» разгромил «Лион». До этого подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.

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