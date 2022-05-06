Моуринью обратился с посланием к Анчелотти после выхода с «Ромой» в финал Лиги конференций

59-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому», после выхода в финал Лиги конференций, обыграв в полуфинале английский «Лестер» (2:1 общ.), выступил с обращением к своему коллеге из мадридского «Реала» — Карло Анчелотти, который накануне вышел в финал Лиги чемпионов, пройдя «Манчестер Сити» (6:5 общ.).
«Позвольте мне передать послание моему другу и коллеге – великому Карлетто (Карло Анчелотти. – Прим. «Чемпионата»), давай вместе победим в финалах!» — приводит слова Моуринью Football Italia.
В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ливерпулем». Решающий матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция).
В заключительной встрече Лиги конференций соперником «Ромы» станет нидерландский «Фейеноорд». Игра пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
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