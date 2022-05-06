Жозе Моуринью — о выходе «Ромы» в финал Лиги конференций: я очень устал и хочу домой!

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выход команды в финал Лиги конференций.

«Я очень устал и хочу домой! Моя команда заслужила выход в финал турнира. Мы долго добирались до этой стадии, теряли очки в Серии А, но добрались сюда. Абрахам знает, что я отказываюсь его хвалить. Он отличный игрок и способен стать ещё лучше. Я отказываюсь его хвалить!» – цитирует Моуринью Sky Sport Italia.

«Рома» дома принимала английский «Лестер Сити». Встреча завершилась победой римлян со счётом 1:0. Единственный гол — на счету форварда Тэмми Абрахама.

В финальном матче встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».