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Абрахам: «Роме» удалось построить хорошую команду, которая постепенно добивалась прогресса

Абрахам: «Роме» удалось построить хорошую команду, которая постепенно добивалась прогресса
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу в ответном полуфинальном матче Лиги конференций с «Лестером» (1:0).

«Когда ты живёшь в Риме, ты дышишь городом, дышишь этим клубом. С первого дня, как только я подписал контракт, ощущалось, что это большой клуб, но без побед и с небольшим количеством финалов. Нам удалось построить хорошую команду, которая постепенно добивалась прогресса и теперь обыграла команду АПЛ», — цитирует Абрахама пресс-служба УЕФА.

В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Рома» вышла в финал турнира, где сыграет с «Фейеноордом». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».

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