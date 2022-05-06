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Российский тренер Адиев возглавил сборную Казахстана

Российский тренер Адиев возглавил сборную Казахстана
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Российский тренер карагандинского «Шахтёра» Магомед Адиев назначен главным тренером сборной Казахстана, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола. Его кандидатура была утверждена решением Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола.

Экс-тренер «Анжи» сейчас возглавляет карагандинский «Шахтёр». До этого Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Легион Динамо», нижегородской «Волге» и «Чайке».

29 марта на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан) в рамках стыкового матча Лиги наций за место в лиге С сборная Казахстана принимала национальную команду Молдавии. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:0 в пользу молдаван, а в серии пенальти сильнее оказались казахи. Молдавия вылетела в лигу D, Казахстан остался в лиге C.

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