Суд разрешил Мамаеву видеться с дочерью по чётным выходным

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая рассказала о решении, принятом в отношении футболиста Павла Мамаева, который на данный момент выступает за подмосковные «Химки». По её словам, полузащитнику разрешили видеться с несовершеннолетней дочерью, которая проживает с экс-супругой Аланой Мамаевой, по определённому графику.

«Пресненским районным судом г. Москвы утверждено мировое соглашение. Установлен период адаптационного общения ребёнка с отцом, установлен порядок общения ребёнка с отцом (ежедневно по телефону, каждые чётные выходные каждого месяца, каждую среду, каждые зимние новогодние праздники)», — приводит слова Лелы Кокая «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце января 2022 года стало известно, что Павел Мамаев женился на новой возлюбленной Надежде Санько. В апреле прошлого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь.

Ранее стало известно, что суд обязал Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери.