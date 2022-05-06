Суд разрешил Мамаеву видеться с дочерью по чётным выходным

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая рассказала о решении, принятом в отношении футболиста Павла Мамаева, который на данный момент выступает за подмосковные «Химки». По её словам, полузащитнику разрешили видеться с несовершеннолетней дочерью, которая проживает с экс-супругой Аланой Мамаевой, по определённому графику.
«Пресненским районным судом г. Москвы утверждено мировое соглашение. Установлен период адаптационного общения ребёнка с отцом, установлен порядок общения ребёнка с отцом (ежедневно по телефону, каждые чётные выходные каждого месяца, каждую среду, каждые зимние новогодние праздники)», — приводит слова Лелы Кокая «РИА Новости Спорт».
Напомним, в конце января 2022 года стало известно, что Павел Мамаев женился на новой возлюбленной Надежде Санько. В апреле прошлого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь.
Ранее стало известно, что суд обязал Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери.
- 6 мая 2022
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