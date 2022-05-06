Агент хавбека «Фенербахче» Яндаша прокомментировал сообщения об интересе ЦСКА

Джен Туркмен, агент полузащитника «Фенербахче» Хакана Яндаша, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.

«Впервые слышу об этом. Со мной из руководства ЦСКА никто не связывался. Даже если поступит предложение, трудно говорить будем ли мы его рассматривать», — сказал Джен Туркмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее об интересе ЦСКА к 27-летнему футболисту сообщал Fanatik. Сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер хочет видеть в команде ещё одного турецкого футболиста и назначил сотрудников для заключения соглашения с Яндашем.

Яндаш выступает за «Фенербахче» с августа 2020 года. В 30 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал девять результативных передач.