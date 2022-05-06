Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент хавбека «Фенербахче» Яндаша прокомментировал сообщения об интересе ЦСКА

Агент хавбека «Фенербахче» Яндаша прокомментировал сообщения об интересе ЦСКА
Комментарии

Джен Туркмен, агент полузащитника «Фенербахче» Хакана Яндаша, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.

«Впервые слышу об этом. Со мной из руководства ЦСКА никто не связывался. Даже если поступит предложение, трудно говорить будем ли мы его рассматривать», — сказал Джен Туркмен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее об интересе ЦСКА к 27-летнему футболисту сообщал Fanatik. Сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер хочет видеть в команде ещё одного турецкого футболиста и назначил сотрудников для заключения соглашения с Яндашем.

Яндаш выступает за «Фенербахче» с августа 2020 года. В 30 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал девять результативных передач.

Новость по теме
Масалитин: ЦСКА нужен новый лидер. Есть капитан Акинфеев, но ему тяжело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022