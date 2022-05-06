Масалитин: ЦСКА нужен новый лидер. Есть капитан Акинфеев, но ему тяжело

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о текущей ситуации в московском клубе.



«ЦСКА нужен новый лидер, который поведёт за собой в атаку, заставит ребят бежать в защиту. Да, есть капитан Акинфеев, но он всё-таки вратарь, ему тяжело: он кричит, старается, выполняет свою работу, но этого мало. Вот пропустил ЦСКА гол от «Ахмата» в начале второго тайма, и я не увидел искры в глазах у футболистов, желания отыграться, переломить ход встречи. Нужен человек на поле, который будет мотивировать ребят во время матча, заставлять их выкладываться на 100 процентов в нужный момент», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Акинфеев может пропустить матч 28-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Сочи». Игра пройдёт в субботу, 7 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.