«Ювентус» хочет подписать защитника «Челси»
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Защитник лондонского «Челси» Эмерсон, в настоящее время выступающий на правах аренды за французский «Лион», входит в сферу интересов туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, 27-летний итальянский футболист бразильского происхождения не собирается оставаться в «Лионе» на следующий сезон. В его услугах заинтересованы многие клубы, включая «Ювентус», но сделку усложняет ситуация в английском клубе.
В нынешнем сезоне Эмерсон в 34 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две голевые передачи. Соглашение между защитником и лондонским клубом истекает в 2024 году. У «Лиона» есть опция выкупа Эмерсона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 14 млн.
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