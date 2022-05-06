Экс-игрок «Зенита» Паредес: хочу стать игроком «Реала»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее выступавший за «Зенит», рассказал о клубе, за который он хочет играть.
«Я хочу стать игроком мадридского «Реала». Каждый футболист хочет хотя бы раз в жизни надеть их футболку, но я с уважением продолжаю относиться к «ПСЖ», — цитирует игрока Tyc Sport.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» в летнее трансферное окно хочет приобрести хавбека. Французский клуб оценивает футболиста в € 20 млн, но такая сумма не устраивает итальянскую сторону. Аргентинец зарабатывает в «ПСЖ» € 7 млн в год.
В нынешнем сезоне Леандро Паредес сыграл 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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