«Севилья» заинтересована в подписании хавбека «Тоттенхэма»
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Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, выступающий на правах аренды за «Вильярреал», входит в сферу интересов «Севильи». Об этом сообщает Todofichajes.
По сведениям источника, «Вильярреал» планирует выкупить права на 26-летнего аргентинского футболиста, но Ло Чельсо может продолжить карьеру в другом испанском клубе — «Севилье».
В нынешнем сезоне Ло Чельсо забил один гол и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Вместе с «Вильярреалом» футболист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю».
«Севилья» не смогла обыграть «Кадис» в матче 34-го тура Примеры:
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