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Симоне Индзаги: команда уровня «Интера» не должна пропускать 2 гола в первом тайме

Симоне Индзаги: команда уровня «Интера» не должна пропускать 2 гола в первом тайме
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Эмполи» (4:2).

«Первые 25 минут мы слишком спешили, но тем не менее, мы победили и я поздравил с этим игроков. Благо, мы одержали победу, это добавило команде уверенности. Мы с начала сезона усердно трудимся, сейчас пожинаем плоды подготовки. Команда с нашим уровнем опыта и уровнем игроков не должна пропускать 2 гола в первом тайме. Мы три дня говорили игрокам, что с «Эмполи» нужно быть осторожнее, но 37 ударов по воротам многое объясняют», – цитирует тренера Football Italia.

После 36 матчей команда Симоне Индзаги занимает первое место в национальном итальянском первенстве. Клуб набрал 78 очков. У «Милана», имеющего одну игру в запасе, 77 очков.

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