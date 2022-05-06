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«Интер» одержал волевую победу над «Эмполи» и поднялся на первое место в Серии А

«Интер» одержал волевую победу над «Эмполи» и поднялся на первое место в Серии А
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Сегодня, 6 мая, проходил матч в рамках 36-го тура Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, сильнее оказались хозяева — 4:2.

Счёт в игре уже через пять минут после стартового свистка открыли гости — отличился Андреа Пинамонти после передачи Шимона Журовского. На 28-й минуте Кристьян Аслани укрепил преимущество своей команды, ему ассистировал Риккардо Фьямоцци.

На 40-й минуте Симоне Романьоли отправил мяч в свои ворота, благодаря чему миланцы сократили разницу в счёте, а на 45-й минуте Лаутаро Мартинес после передачи Хакана Чалханоглу и вовсе восстановил равенство на табло. Затем аргентинец оформил дубль, а Алексис Санчес в компенсированное время второго тайма установил итоговый счёт — 4:2.

После 36 матчей команда Симоне Индзаги занимает первое место в национальном итальянском первенстве. Клуб набрал 78 очков. У «Милана», имеющего одну игру в запасе, 77 очков.

Италия - Серия А. 36-й тур
06 мая 2022, пятница. 19:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 2
Эмполи
Эмполи
0:1 Пинамонти – 5'   0:2 Аслани – 28'   1:2 Романьоли – 40' (автогол)   2:2 Мартинес – 45'   3:2 Мартинес – 64'   4:2 Санчес – 90+4'
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