«Интер» одержал волевую победу над «Эмполи» и поднялся на первое место в Серии А

Сегодня, 6 мая, проходил матч в рамках 36-го тура Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, сильнее оказались хозяева — 4:2.

Счёт в игре уже через пять минут после стартового свистка открыли гости — отличился Андреа Пинамонти после передачи Шимона Журовского. На 28-й минуте Кристьян Аслани укрепил преимущество своей команды, ему ассистировал Риккардо Фьямоцци.

На 40-й минуте Симоне Романьоли отправил мяч в свои ворота, благодаря чему миланцы сократили разницу в счёте, а на 45-й минуте Лаутаро Мартинес после передачи Хакана Чалханоглу и вовсе восстановил равенство на табло. Затем аргентинец оформил дубль, а Алексис Санчес в компенсированное время второго тайма установил итоговый счёт — 4:2.

После 36 матчей команда Симоне Индзаги занимает первое место в национальном итальянском первенстве. Клуб набрал 78 очков. У «Милана», имеющего одну игру в запасе, 77 очков.