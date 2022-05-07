Сильва побил рекорд Карпина, став самым возрастным автором гола «Реала Сосьедад» в Примере

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва забил гол в матче 35-го тура Ла Лиги с «Леванте» (1:2). Он стал самым возрастным автором гола в клубе, побив рекорд Валерия Карпина, сообщает COPE в своих социальных сетях.
Сильва забил гол в возрасте 36 лет и 118 дней. Испанец превзошёл рекорд бывшего полузащитника Валерия Карпина, который забивал за «Реал Сосьедад» в возрасте 36 лет и 59 дней.
6 мая проходил матч в рамках 35-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, сильнее оказались хозяева — 2:1. После 35 матчей команда Алессио Лисси занимает 19-е место в национальном испанском первенстве. Клуб набрал 29 очков, до игры он шёл на последнем месте в лиге. Команда из Сан-Себастьяна находится на шестом месте.
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