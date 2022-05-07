Гогличидзе — о скандале с ЦСКА: судьи не козлы — ошибаются все

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал эпизод с не назначенным на себе пенальти в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).



«Все ошибаются, но когда у тебя есть VAR и двое ассистентов говорят: «Посмотри, может, пенальти», а он говорит: «Это не пенальти», всё становится совсем непонятно. При этом считаю, что Ушаков зацепил меня специально. Я уже замахнулся, чтобы отдать передачу Гаджимурадову на пустые ворота, — и тут почувствовал удар по ноге.



Подхожу к Панину и спрашиваю: «Почему не поставили пенальти?» Он отвечает: «Касание недостаточное». Но мы же смотрим футбол — в штрафной многие падают при любом касании, кричат, и пенальти ставятся. В игре «Ростов» — «Спартак», например, Кофрие незначительно коснулся Полоза, и пенальти поставили.



С одной стороны, и у судей есть над чем поработать, с другой — ошибки тоже часть футбола, они всегда были и будут. Я бы во всём судей не винил, они же люди, а не роботы. И не козлы. Ошибаются все, обвинять кого-то не стоит. Да, у нас отняли очки, но если бы поставили пенальти — его надо было бы ещё забить», — цитирует Гогличидзе «Матч ТВ».