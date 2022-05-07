Гогличидзе — о скандале с ЦСКА: судьи не козлы — ошибаются все

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал эпизод с не назначенным на себе пенальти в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).
«Все ошибаются, но когда у тебя есть VAR и двое ассистентов говорят: «Посмотри, может, пенальти», а он говорит: «Это не пенальти», всё становится совсем непонятно. При этом считаю, что Ушаков зацепил меня специально. Я уже замахнулся, чтобы отдать передачу Гаджимурадову на пустые ворота, — и тут почувствовал удар по ноге.
Подхожу к Панину и спрашиваю: «Почему не поставили пенальти?» Он отвечает: «Касание недостаточное». Но мы же смотрим футбол — в штрафной многие падают при любом касании, кричат, и пенальти ставятся. В игре «Ростов» — «Спартак», например, Кофрие незначительно коснулся Полоза, и пенальти поставили.
С одной стороны, и у судей есть над чем поработать, с другой — ошибки тоже часть футбола, они всегда были и будут. Я бы во всём судей не винил, они же люди, а не роботы. И не козлы. Ошибаются все, обвинять кого-то не стоит. Да, у нас отняли очки, но если бы поставили пенальти — его надо было бы ещё забить», — цитирует Гогличидзе «Матч ТВ».
- 7 мая 2022
-
14:00
-
13:49
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:22
-
13:15
-
13:15
-
13:12
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:50
-
12:43
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:06
-
11:43
-
11:39
-
11:29
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:42
-
10:32
-
10:26
-
10:12
-
10:03
-
09:56
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:15