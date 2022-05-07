Жиру: плакал, когда Баджо не реализовал пенальти
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Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о своих кумирах в итальянском футболе.
«Когда мне было 20 лет, я отрастил волосы. Хотел быть как Фабио Каннаваро или Алессандро Неста. Я плакал, когда Роберто Баджо не реализовал пенальти в 1994 году, в 2006 году я, конечно, болел за Францию.
Я всегда мечтал играть в Англии, но в Италии мне нравился «Милан». Андрей Шевченко был моим любимым нападающим. Также я смотрел множество видео с игрой Марко ван Бастена. Я отлично помню финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в 2005 году. Было печально. «Милан» вёл со счётом 3:0, а потом Шева не реализовал решающий пенальти. А в 2007 году «Милан» выиграл. Это отличный клуб», — приводит слова Жиру L'Equipe.
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