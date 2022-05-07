Мостовой: у «Спартака» появляется уверенность. Перед «Енисеем» это очень хорошо!

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).



«Конечно, победа над «Уралом» придаст красно-белым необходимый импульс перед матчем с «Енисеем». Это очень хорошо! Две победы подряд! Уверенность у команды появляется.



Хотя я и до матча говорил, что «Спартак», скорее всего, и выиграет. Но «Уралу» эти три очка были намного важнее в контексте борьбы за выживание. Вылетят ли они? Надо смотреть расклады. Две игры остаётся. В последнем туре будет битва за выживание между «Рубином» и «Уралом» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Сегодня, 7 мая, состоялся матч «Урал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».