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«С чемпионством, колхозник». Болельщики «Зенита» поздравили Азмуна и Ракицкого

«С чемпионством, колхозник». Болельщики «Зенита» поздравили Азмуна и Ракицкого
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Болельщики «Зенита» разместили баннер на трибунах во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Фанаты поздравили бывшего нападающего команды Сердара Азмуна и защитника Ярослава Ракицкого с победой в чемпионате России.

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом страны по итогам матча прошлого тура с «Локомотивом» (3:1). «Зенит» побеждает в РПЛ в четвёртый раз подряд.

27-летний Азмун выступал за российскую команду до января 2022 года. В настоящее время иранский форвард играет в составе леверкузенского «Байера».

32-летний Ракицкий покинул «Зенит» по семейным обстоятельствам в начале марта. Сейчас украинский защитник находится без команды, но должен принять участие в товарищеских матчах «Шахтёра».

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